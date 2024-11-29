Şanlıurfa'da 16 Yaşındaki Çocuk, Tartıştığı Babasını Vurdu
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 16 yaşındaki H.K., babasıyla yaşadığı tartışma sonrası silahla babasını yaraladı. Olay, tekel bayisinde gerçekleşti ve baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını silahla vurarak yaraladı.
Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde H.K. (16) ile babası H.K. (37) arasında bir tekel bayisinde tartışma çıktı. Babanın, oğlu H.K'ye tokat atması üzerine eve giden çocuk aldığı tabancayla tekel bayine dönerek, burada babasına ateş açtı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan baba H.K. ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli H.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.