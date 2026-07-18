Amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan Abdulkadir hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'da, amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan Abdulkadir Yakışık (10), yaşamını yitirdi.

Kaza, Eyyübiye ilçesinin Hayati Harrani Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi önünde meydana geldi. Amca Halil Yakışık 31 ANM 401 plakalı kamyonetle aileyi Millet Bahçesi'ne piknik yapmaya götürdü. Yakışık aracı park etmek isterken yeğeni Abdulkadir araçtan indi. Bu sırada Abdulkadir Yakışık, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Yakışık, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Abdulkadir Yakışık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, Halil Yakışık'ı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı