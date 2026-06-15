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Şanlıurfa'daki yangında 1 iş yeri ile 8 daire zarar gördü

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Şanlıurfa Atakent Mahallesi'ndeki 10 katlı Beyaz İnci Sitesi'nin zemin katındaki iş yerinde çıkan yangında, iş yeri ve 8 daire zarar gördü. Dumandan etkilenen 7 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

ŞANLIURFA'da 10 katlı binada çıkan yangında yapı dekorasyon ve inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yeri ile 8 dairenin zarar gördüğü tespit edildi. Yangından etkilenen 7 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Atakent Mahallesi'ndeki 10 katlı Beyaz İnci Sitesi'nin zemin katındaki inşaat ve yapı malzemeleri satışı yapılan iş yerinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Hafta sonu nedeniyle kapalı olan, içerisinde boya ve dekorasyon malzemelerinin bulunduğu iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yoğun duman binaya dolarken, alevler de üst katlara sıçradı. Dairelerde oturanlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye ederken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sırasında itfaiye araçlarının yetersiz kalması üzerine polis ve jandarmaya ait TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 4 saatlik müdahaleyle yangın söndürüldü. Yangında biri itfaiye personeli, toplam 7 kişi dumandan etkilendi.

Hasar tespit çalışmalarında yangının çıktığı iş yeri ile 8 dairede ciddi zarar oluştuğu tespit edildi. Bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, bina sakinleri ve iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileterek yetkililerden bilgi aldı.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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