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Şanlıurfa'da 10 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 10 katlı bir apartmanın giriş katındaki dekorasyon iş yerinde çıkan yangın, üst katlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 7 kişi dumandan etkilendi, 8 dairede hasar oluştu.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde 10 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Batıkent Mahallesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katındaki yapı dekorasyon iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede üst katlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada yaşayanlar çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak binanın önündeki caddeyi trafiğe kapattı.

Yangına müdahale sırasında biri itfaiye personeli 7 kişi dumandan etkilendi.

Sağlık ekipleri 3 kişiye ambulansta müdahale ederken 4 kişi ise hastaneye sevk edildi.

Bu arada İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar da yangın söndürme çalışmasına destek verdi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında binadaki 8 dairede hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
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