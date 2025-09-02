Şanlıurfa'da 10.500 Sahipsiz Hayvan Toplandı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte 8 ayda 10 bin 500 sahipsiz hayvanın toplatıldığını belirtti.

Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir ile asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.???

Sahipsiz hayvanların toplatılmasıyla ilgili en çok mesafe alan illerden biri olduklarını ifade eden Şıldak, bu konuda Büyükşehir Belediyesinin de ilave olarak bir doğal yaşam alanı oluşturma çabasının olduğunu söyledi.

İl genelindeki 11 ilçe belediyesinin tesislerini tamamladığını, 2 belediyenin ise çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Şıldak, şöyle konuştu:

"Bütün belediyelerimiz sokak hayvanlarını toplama işini sürdürüyor ve tesislerinde barındırıyor. Ocak ayından itibaren il genelinde 10 bin 500 sahipsiz hayvan toplatıldı. Tahminimiz kentte 25 bin sahipsiz hayvan var, yani geriye toplamamız gereken 15 bin civarında sokak hayvanı var. Bu tempoyla çalıştığımız takdirde yıl sonunu bulmadan hiç noktasına kadar indirileceğinden şüphem yok.

İl genelindeki hayvan bakım evlerinde şu anda 72 personel, 50 toplama personeli ve 25 veteriner var. Bu konuda çaba gösteren tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Şanlıurfa'ya yakışır şekilde sahipsiz hayvan sayısının sokaklarımızda ve caddelerimizde eskiye oranla çok çok azaldığını görüyorsunuz."

Ağustosta jandarma ve emniyet güçlerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 122 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini de paylaşan Şıldak, bunların 74'ünün tutuklandığını bildirdi.

"Kasten adam öldürme" olaylarında ise 9 kişinin hayatını kaybettiğini, bu olaylarla ilgili 31 zanlının yakalandığını ifade eden Vali Şıldak, alınan tüm önlemlere rağmen 6 kişinin daha sulama kanalı ve baraj göletlerinde yaşamlarını yitirdiğini belirtti.

Şanlıurfa'nın yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu dile getiren Şıldak, tüm öğrencilere, velilere ve eğitim camiasına başarı temennisinde bulundu.