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Şanlıurfa Ceylanpınar'da hırsızlıktan 26 yıl 1 ay 22 gün cezası olan firari yakalandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında hırsızlık suçundan 26 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında 26 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında "hırsızlık" suçundan 26 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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