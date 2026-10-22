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Şanlıurfa Ceylanpınar'da boru çiçeği yiyen 3 çocuk zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde halk arasında boru çiçeği olarak bilinen datura türü bitkiyi yiyen 3 çocuk zehirlendi. İlk müdahalesi Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yapılan çocuklar, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, halk arasında "boru çiçeği" olarak bilinen datura türü bitkiyi yiyen 3 çocuk zehirlendi.

Kırsal Muratlı Mahallesi'nde Z.A. (13), E.A. (8) ve Ö.A. (4) "boru çiçeği"ni yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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