Şanlıurfa Birecik'te arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Birecik'te arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Abdallı Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 1 kişi hayatını kaybetti. Jandarma, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Abdallı Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada ağır yaralanan 42 yaşındaki Müslüm Eroğlu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA