Saniye Bencik Kangal'dan Vezirköprü'de 'Bilinçli Ebeveynlik' Söyleşisi

Eğitimci ve yazar Saniye Bencik Kangal, Vezirköprü'de "Bilinçli Ebeveynlik" temalı söyleşi gerçekleştirdi.

Kangal, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide ebeveynlerin çocuk yetiştirirken dikkat etmesi gereken hususlara değinerek aile içi iletişim, çocuklara yaklaşım biçimleri ve doğru ebeveyn davranışları üzerine bilgiler verdi.

Programda Belediye Murat Başkanı Gül, Kangal'a teşekkürlerini iletip çalışmalarında başarılar diledi.

Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, çeşitli kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.