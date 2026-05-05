Albüm: Çin'in Shanghai Yangshan Limanı Artan Konteyner Hacmiyle Lojistik Gücünü Genişletiyor

Çin'in doğusundaki Şanghay'da bulunan Yangshan Limanı, 2026'nın ilk çeyreğinde konteyner işlem hacmini geçen yılın aynı dönemine göre %9,1 artırarak 7,45 milyon TEU'ya ulaştı. Limanın otomatik terminali, dünyanın en büyük konteyner terminallerinden biri olarak öne çıkıyor.

SHANGHAİ, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Yangshan Limanı, kenti uluslararası bir deniz taşımacılığı merkezi haline getirirken, aynı zamanda kapsamlı bir deniz taşımacılığı ve lojistik üssüne dönüştürdü. Limanın 2026'nın ilk çeyreğindeki konteyner işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 artışla 7,45 milyon TEU'ya ulaştı.

Limanın 4. faz otomatik terminali, sahip olduğu gelişmiş entegre otomasyon sistemiyle dünyanın en büyük tekil konteyner terminallerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Söz konusu terminal bünyesinde yedi konteyner rıhtımı, 61 otomatik konteyner sahası ile tehlikeli maddeler ve büyük boyutlu konteynerler için tahsis edilmiş özel alanlar yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
