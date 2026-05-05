Albüm: Çin'in Shanghai Yangshan Limanı Artan Konteyner Hacmiyle Lojistik Gücünü Genişletiyor

SHANGHAİ, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Yangshan Limanı, kenti uluslararası bir deniz taşımacılığı merkezi haline getirirken, aynı zamanda kapsamlı bir deniz taşımacılığı ve lojistik üssüne dönüştürdü. Limanın 2026'nın ilk çeyreğindeki konteyner işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 artışla 7,45 milyon TEU'ya ulaştı.

Limanın 4. faz otomatik terminali, sahip olduğu gelişmiş entegre otomasyon sistemiyle dünyanın en büyük tekil konteyner terminallerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Söz konusu terminal bünyesinde yedi konteyner rıhtımı, 61 otomatik konteyner sahası ile tehlikeli maddeler ve büyük boyutlu konteynerler için tahsis edilmiş özel alanlar yer alıyor.

