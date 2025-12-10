Sandıklı'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis sürücülerine yönelik bir trafik eğitimi semineri düzenlendi. Seminerde genel trafik kuralları hakkında bilgi verilirken, ayrıca öğrenci ve öğretmenler için güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerin ardından market denetimlerine de devam edildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis sürücülerine yönelik trafik eğitimi semineri düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından verilen seminerde sürücü ve yetki belgeleri ile genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasının öneminin vurgulandığı eğitime, 64 sürücü katıldı.
Sandıklı'da öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme eğitimi verildi
Sandıklı ilçesinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, internet bağımlılığı, dolandırıcılık ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.
Eğitime, 107 öğrenci ve 88 öğretmen katıldı.
Sandıklı'da market denetimi yapıldı
Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde faaliyet gösteren zincir marketlerde fiyat, etiket ve son kullanma tarihi denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Denetimlerde ürünlerin reyon ve kasa fiyatları karşılaştırılarak olası fiyat farkları kontrol edilirken, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik inceleme yapıldı.
Yapılan kontroller sonucunda, son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran işletmelere cezai işlem uygulandı.