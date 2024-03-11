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Sandıklı'da Ramazan Geleneği: Zimem Defteri

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Sandıklı ilçesinde ramazan ayında sürdürülen Zimem defteri geleneği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve esnafa destek sağlanıyor. Bir hayırsever, Adnan Bulut'a ait markette 12 ailenin 20 bin liralık borcunu sildirirken, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri de dağıtılmasını istedi.

Sandıklı ilçesinde "Zimem defteri" geleneği bu ramazanda da sürdürülüyor.

Sürdürülen gelenekle ramazanda veresiye defteri kapatma alışkanlığıyla hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de esnafa destek sağlanıyor.

Şirinevler Mahallesi'nde Adnan Bulut'a ait markete gelen hayırsever bir vatandaş bu geleneği yaşatmak adına 12 ailenin yaklaşık 20 bin liralık borcunun silinmesini istedi.

Hayırsever ayrıca, işyeri sahibi Bulut'tan 20 koli gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istedi.

Gurbetçi bir hayırseverin işyerine gelerek borç sildirdiğini ifade eden Bulut, "Bu hayırsever her yıl ramazan ayında zimem geleneğini yaşatıyor. Osmanlı'dan bu yana bu gelenek yaşatılıyor. Ödeme gücü olan vatandaşlar, ihtiyaç sahibi ve borcunu ödeme gücü olmayan vatandaşların borçlarını siliyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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