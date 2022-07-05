Sandıklı'da hububat hasadı başladı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde başlanan hububat hasatı denetleniyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde başlanan hububat hasatı denetleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki hububat hasadının yapıldığı arazilerde incelemede bulundu. Hasatta, biçerdöverlerin teknik donanımı ile operatörlerin mesleki belgelerini kontrol eden ekipler, arazi sahiplerine de bilgilendirme de bulundu. Denetimlerin hasat süresince devam edeceği bildirildi. AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel Hisarcık Sandıklı Güncel Haberler

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