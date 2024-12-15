Sandıklı'da Gençlere Yangın Tatbikatı Eğitimi
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde AFAD personeli, gençlere doğal afetlere karşı bilinçlendirme eğitimi vererek, yangın tatbikatı düzenledi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde AFAD personeli tarafından gençlere yangın tatbikatı yaptırıldı.
İlçe Gençlik Merkezinde düzenlenen eğitim kapsamında, gençlere doğal afetlere karşı bilinçlendirme ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.
Eğitim sonrası merkezin bahçesinde yangın tatbikatı yapılarak, olası yangın sırasında neler yapılması gerektiği anlatıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel