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Sandıklı'da gençler çevre projesi kapsamında Akdağ Tabiat Parkı'nda temizlik yaptı

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Sandıklı'da gençlerde çevre bilincini artırmayı amaçlayan "Doğaya Dokun, Geleceği Dönüştür" projesi uygulamaya konuldu. ÜNİDES Çevre ve İklim Özel Çağrı Dönemi kapsamında desteklenen projede gençler, Akdağ Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yapıp atık materyallerden saksı tasarladı.

? Sandıklı ilçesinde gençlerde çevre bilincini artırmak amacıyla hazırlanan "Doğaya Dokun, Geleceği Dönüştür" projesi uygulamaya konuldu.

?Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) Çevre ve İklim Özel Çağrı Dönemi kapsamında desteklenen proje, Sandıklı Gençlik Merkezi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Kulübü iş birliğinde gerçekleştirildi.

?Sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve geri dönüşüm kültürünün geliştirilmesinin hedeflendiği proje kapsamında, Yeşilay ve TEMA Vakfı iş birliğiyle bilgilendirme konferansları düzenlendi.

?Teorik eğitimlerin ardından gençler, Akdağ Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaptı.

Sandıklı Gençlik Merkezinde düzenlenen geri dönüşüm atölyesinde ise atık materyallerden saksı tasarımı yapılarak çiçek dikimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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