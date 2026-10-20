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Sanders, Trump'ın Netanyahu desteğine İsrail'e askeri yardımı kesme çağrısı yaptı

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ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu desteklediği için eleştirerek Washington'a İsrail'e askeri yardımı sonlandırma çağrısı yaptı. Trump, 27 Ekim'deki seçimler için Netanyahu'ya desteğini açıklamıştı.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu desteklediği için sert bir şekilde eleştirerek Washington yönetimine İsrail'e yaptığı askeri yardımı sonlandırması çağrısında bulundu.

Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump'ın Netanyahu'nun yeniden seçilmesini desteklemesinin bir "sürpriz" olmadığını belirten Sanders, ikilinin Orta Doğu'da "bitmek bilmeyen bir savaş" istediklerini ifade etti.

Sanders, "Bir otoriter kişi, bir diğerinin iktidarda kalmasına yardım ediyor." ifadesini kullanarak ABD'nin İsrail'e askeri yardıma son vermesi çağrısında bulundu.

Trump, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için Netanyahu'ya desteğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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