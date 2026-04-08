Sancaktepe'de sanal medyadan uyuşturucu paylaşımı yapan şüpheli yakalandı

Sancaktepe'de sanal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren şüpheli M.A.D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Adli işlem başlatıldı.

SANCAKTEPE'de sanal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren ve suç içerikli paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında sanal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren ve suç içerikli paylaşım yapan şüpheli tespit edildi. Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri yapılan teknik ve fiziki takibin ardından paylaşımları yapan kişinin M.A.D.(19) olduğunu belirledi. Şüpheli, dün Sancaktepe'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözalına alınan şüpheli M.A.D. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır

İran ilk sinyali verdi, savaş her an yeniden başlayabilir
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız

Lübnan'da katliam yapan Netanyahu, tehditler savurdu
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
İranlılar ateşkesi kutlamak için sokaklarda

Dünden bu yana sokaklardalar! Ülkede kalabalık artıyor
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

İşte 1. Lig'e yükselen ilk takım
Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası flaş paylaşım

Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası çok konuşulacak paylaşım