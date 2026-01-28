Sancaktepe'de 2 otomobilin çarpışması kamerada
Sancaktepe'deki bir sokak kesişiminde iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi.
Sancaktepe'de 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Akpınar Mahallesi'nde iki otomobil, sokak kesişiminde çarpıştı. Savrulan otomobillerden biri park halindeki kamyonete çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel