Sancaktepe'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 4 Gözaltı

Sancaktepe'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında mülkiyet sorunu bulunan vakıfların mallarının tespiti için kaymakamlık tarafından keşif işlemi yapıldığı sırada, olay yerinde bulunan G.G, M.S.K, S.A. ve O.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında silahla ateş edilmesi sonucu olay yerinde bulunan E.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.T. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kavgaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.