Sancaktepe'de motosikletli 2 kişinin saldırısına uğrayan kokoreç çalışanı öldü

Sancaktepe'de motosikletli 2 kişinin saldırısına uğrayan kokoreç çalışanı öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Sancaktepe'de seyyar kokoreç tezgahında çalışan bir kişi, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı; polis kaçan şüphelileri arıyor.
İstanbul Sancaktepe'de seyyar kokoreç tezgahında çalışan bir kişi silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
İnönü Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki seyyar kokoreç tezgahında çalışan Bektaş Can (47), motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Can, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA