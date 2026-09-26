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Sancaktepe'de motosikletli 2 kişinin saldırısına uğrayan kokoreç çalışanı öldü

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İstanbul Sancaktepe'de seyyar kokoreç tezgahında çalışan bir kişi, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı; polis kaçan şüphelileri arıyor.

İstanbul Sancaktepe'de seyyar kokoreç tezgahında çalışan bir kişi silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

İnönü Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki seyyar kokoreç tezgahında çalışan Bektaş Can (47), motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Can, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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