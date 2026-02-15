Haberler

Sancaktepe'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi Demokrasi Caddesi Filiz Sokak'ta 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın girişini ve ikinci katını saran dumanlar nedeniyle içeride mahsur kalan yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen ve durumunun ağır olduğu öğrenilen kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

