Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Her yeni eser, her büyük atılım ve her başarı, Türkiye'nin yarınlarına duyduğumuz inancın ve tam bağımsızlık irademizin bir nişanesidir" "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyet'imizi büyük hedeflere erişerek Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, her yeni eser, atılım ve başarının, Türkiye'nin yarınlarına duydukları inancın ve tam bağımsızlık iradesinin nişanesi olduğunu ifade etti.

Kacır, NSosyal hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üretim, bilim, teknoloji ile milletin alın ve akıl teriyle elde ettiği kazanımlarla geleceğe yürüdüklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Her yeni eser, her büyük atılım ve her başarı, Türkiye'nin yarınlarına duyduğumuz inancın ve tam bağımsızlık irademizin bir nişanesidir. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, devletimize hizmet etmiş tüm devlet büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyet'imizi büyük hedeflere erişerek Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağız."

Kaynak: AA
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata

68 kişinin öldüğü kazanın nedeni hayli vahim! Ses kayıtları sızdı
İstanbul'da gece yarısı alevli panik! Otomobil küle döndü

Sürücü dumanı fark edip durdu! Sonrası tam bir felaket
Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı

Yeşilçam'ın cesur güzeliydi! Son hali şaşırttı
Selin vurduğu Arjantin'de zehirli yılanlar ve timsahlar mahallelere indi

Zehirli yılan ve timsahlar mahallelere indi
Bakan Tekin'in Cumhuriyet Bayramı mesajında yüreklere dokunan ifadeler

Bakan Tekin'in "Cumhuriyet" mesajında yüreklere dokunan ifadeler
İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var

Seçim bitti, ortalık karıştı! Sokağa inen kalabalığın 2 isteği var
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! Birçok cadde trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu listeye bakmadan trafiğe çıkmayın