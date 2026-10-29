Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, her yeni eser, atılım ve başarının, Türkiye'nin yarınlarına duydukları inancın ve tam bağımsızlık iradesinin nişanesi olduğunu ifade etti.

Kacır, NSosyal hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üretim, bilim, teknoloji ile milletin alın ve akıl teriyle elde ettiği kazanımlarla geleceğe yürüdüklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Her yeni eser, her büyük atılım ve her başarı, Türkiye'nin yarınlarına duyduğumuz inancın ve tam bağımsızlık irademizin bir nişanesidir. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, devletimize hizmet etmiş tüm devlet büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyet'imizi büyük hedeflere erişerek Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağız."

Kaynak: AA