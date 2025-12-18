Haberler

Film-San Vakfının "Art Green" projesi tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Film Sanayi ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı tarafından yürütülen 'Sanatla Yeşil Dönüşüm: Geleceğin İnovatörleri (Art Green)' projesi, gençleri çevresel sorunlara yaratıcı çözümler üretmeye teşvik ederek sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmayı amaçladı. Proje kapsamında gençler sanatsal becerilerini geliştirerek çevre bilinci kazandılar.

Film Sanayi ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San) yürütücülüğünde, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ KA154-YOU Gençlik Katılımı Programı kapsamında desteklenen "Sanatla Yeşil Dönüşüm: Geleceğin İnovatörleri (Art Green)" projesi tamamlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, proje, gençleri çevresel sorunlara yaratıcı çözümler üretmek, sanatsal becerilerini geliştirmek ve yeşil dönüşüm alanında farkındalık kazanmak üzere bir araya getirdi.

Sanatın dönüştürücü gücünden yararlanılarak gençlerin çevre bilincine teşvik edildiği proje, sürdürülebilirlik temelli yaratıcı üretimlere yönlendiren yenilikçi bir gençlik girişimi olarak öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Film-San Vakfı Başkanı Murat Özen, Art Green'in gurur duydukları bir projeye dönüştüğünü belirterek, "Gençlerin sanatı bir dönüşüm aracına dönüştürerek çevre sorunlarına çözüm araması, geleceğin sürdürülebilir dünyasına atılmış en değerli adımlardan biridir." ifadesini kullandı.

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu da "Bu proje, gençlerin hem sanat hem çevre alanında ortaya koyduğu yaratıcı enerjinin somut bir göstergesi oldu. Üretilen her çalışma, geleceğe bırakılan güçlü bir mesaj niteliği taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Proje Danışmanı Eyüp Üstdağ ise projenin gençlerin potansiyelini ortaya koyan, onlara ifade alanı ve toplumsal etki yaratma imkanı sunan örnek bir model olduğunu kaydetti.

"İhtiyaç Analizi ve Araştırma", "Eğitim Kampı" ve "Atölye ve Tasarım Programı" başlıklı 3 aşamada gerçekleştirilen proje sürecinde gençler, iklim değişikliği, çevre kirliliği ve sürdürülebilir yaşam konularında kapsamlı bilgi edinirken, aynı zamanda kısa film, video prodüksiyonu, dijital tasarım ve yaratıcı iletişim alanlarında becerilerini geliştirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
title