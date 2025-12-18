Film-San Vakfının "Art Green" projesi tamamlandı

Film Sanayi ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San) yürütücülüğünde, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ KA154-YOU Gençlik Katılımı Programı kapsamında desteklenen "Sanatla Yeşil Dönüşüm: Geleceğin İnovatörleri (Art Green)" projesi tamamlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, proje, gençleri çevresel sorunlara yaratıcı çözümler üretmek, sanatsal becerilerini geliştirmek ve yeşil dönüşüm alanında farkındalık kazanmak üzere bir araya getirdi.

Sanatın dönüştürücü gücünden yararlanılarak gençlerin çevre bilincine teşvik edildiği proje, sürdürülebilirlik temelli yaratıcı üretimlere yönlendiren yenilikçi bir gençlik girişimi olarak öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Film-San Vakfı Başkanı Murat Özen, Art Green'in gurur duydukları bir projeye dönüştüğünü belirterek, "Gençlerin sanatı bir dönüşüm aracına dönüştürerek çevre sorunlarına çözüm araması, geleceğin sürdürülebilir dünyasına atılmış en değerli adımlardan biridir." ifadesini kullandı.

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu da "Bu proje, gençlerin hem sanat hem çevre alanında ortaya koyduğu yaratıcı enerjinin somut bir göstergesi oldu. Üretilen her çalışma, geleceğe bırakılan güçlü bir mesaj niteliği taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Proje Danışmanı Eyüp Üstdağ ise projenin gençlerin potansiyelini ortaya koyan, onlara ifade alanı ve toplumsal etki yaratma imkanı sunan örnek bir model olduğunu kaydetti.

"İhtiyaç Analizi ve Araştırma", "Eğitim Kampı" ve "Atölye ve Tasarım Programı" başlıklı 3 aşamada gerçekleştirilen proje sürecinde gençler, iklim değişikliği, çevre kirliliği ve sürdürülebilir yaşam konularında kapsamlı bilgi edinirken, aynı zamanda kısa film, video prodüksiyonu, dijital tasarım ve yaratıcı iletişim alanlarında becerilerini geliştirdi.