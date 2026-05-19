Haberler

Sanatçı ve aydınlardan tutuklu gazetecilere destek: Gazetecilik suç değildir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Nur Sürer, Cezmi Baskın, Mine Söğüt ve Erol Önderoğlu gibi isimlerin katılımıyla tutuklu gazetecilere destek mesajları yayımladı. Sanatçılar ve gazeteciler, 'Gazetecilik suç değildir' diyerek Alican Uludağ, İsmail Arı ve Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), sanatçılar ve aydınların tutuklu gazetecilere destek mesajlarını paylaştı. Oyuncular Nur Sürer ve Cezmi Baskın ile gazeteci-yazar Mine Söğüt ve gazeteci Erol Önderoğlu, "Gazetecilik suç değildir" diyerek tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

ÇGD, sosyal medya hesabından sanatçıların ve gazetecilerin tutuklu gazetecilere yönelik destek mesajlarını paylaştı.

Sinema oyuncusu Nur Sürer, "Adı üstünde gazeteci. Dünyanın her yerinde haber yaparlar halkın bir sürü şeyi öğrenebilmesi için ama bizim ülkemizde neredeyse suç haline geldi gazetecilik. Gazetecilik suç değildir. Cezaevindeki bütün gazetecilerin bırakılmasını arzu ediyoruz" sözleriyle desteğini ifade etti.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Cezmi Baskın ise video mesajında "Gazetecilik suç değildir. Bütün tutuklu gazetecilere özgürlük" dedi.

Gazeteci-yazar Mine Söğüt de mesajında "Gazetecilik suç değildir' diye akıl almaz bir cümle kurmak zorunda kaldığımız şu ülkede, gazeteci arkadaşlarımız peş peşe akıl almaz iddianamelerle hakim karşısına çıkarılıyor, yargılanıyor; hem de tutuklu yargılanıyorlar. Hukuksuzluğu haber yapmakla vazifeli olan gazeteciler, hukuksuzluğun kurbanı oluyorlar. Buna bir dur demek için, yargılanan, haksız yere tutuklu bulunan gazeteci arkadaşlarımızın yanındayız. Sevgili Alican Uludağ ve İsmail Arı'nın çok yakında duruşmaları var. Her ikisinin de hak ettikleri beraate kavuşmalarını ve serbest bırakılmalarını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Meslektaşlarımız Alican Uludağ, İsmail Arı ve Merdan Yanardağ aylardır tutuklu. Kimisi mahkemeye çıktı, kimisi henüz hakim yüzü bile görmedi" diyen Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü temsilcisi Gazeteci Önderoğlu da "Gazeteciler sadece toplumun öğrenmesi gereken meselelere eğildiler; kimi zaman Cumhurbaşkanını eleştirdiler, kimi zaman yargıyı, kimi zaman tarikatların etkisini, kimi zaman da yargı bağımsızlığının elden gitmesini gündeme getirdiler. Cumhurbaşkanının eleştirilme ve ifade özgürlüğü hakkı varsa, meslektaşlarımızın da eleştirme ve haber yapma hakkı olmalıdır. Tüm meslektaşlarımızın tahliyesini istiyoruz" diye konuştu."

Kaynak: ANKA
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız

İran-ABD savaşını tekrar başlatacak "yeni cephe" tehdidi
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi

Bayram töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca ortalık karıştı
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş

ROK neler yapmış neler! “Bu kadarına da pes” dedirten vurgun
Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek

Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek
Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Antalya'da eski belediye başkanı deveden düştü

Eski belediye başkanının şovu kötü bitti
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda