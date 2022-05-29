Sanatçı Tuğçe Kandemir, Kaynarca'da konser verdi - Haberler

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Sanatçı Tuğçe Kandemir, Kaynarca'da konser verdi

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
Sanatçı Tuğçe Kandemir, Kaynarca'da konser verdi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, "Dartılı Keşkek Tarım Hayvancılık Kültür ve Sanat Festivali" etkinlikleri kapsamında sanatçı Tuğçe Kandemir sahne aldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, "Dartılı Keşkek Tarım Hayvancılık Kültür ve Sanat Festivali" etkinlikleri kapsamında sanatçı Tuğçe Kandemir sahne aldı.

Kandemir'in sevilen şarkılarını seslendirdiği festival alanındaki etkinliğe, Kaynarcalılar yoğun ilgi gösterdi.

Konseri çok sayıda vatandaşın yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli ve çok sayıda protokol üyesi dinledi.

Başkan Kefli, konser sonunda sanatçı Kandemir'e Sakaryaspor forması hediye etti.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

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