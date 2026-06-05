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Sanal medyada tanıştığı kadının davetiyle gittiği evde darbedildi; 8 gözaltı

Sanal medyada tanıştığı kadının davetiyle gittiği evde darbedildi; 8 gözaltı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde, sanal medyada tanıştığı kişinin davetiyle gittiği evde darbedilip gasp edilen Murat K. olayıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandı, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Murat K.'nin (30), sanal medyada tanıştığı Melisa S.'nin (20) davetiyle gittiği evde darbedilip, cep telefonu, cüzdanı ve araç anahtarının gasbedilmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Melisa S., Emrah V., Kemal S., Fecri S., Muhammet D., Namık K., ve Fuat Zafer K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Osman Berk O., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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