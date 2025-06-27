Sanal Bağımlılıkla Mücadele İçin Bilim Kafe Etkinliği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisince koordine edilen ve 81 ilde bilim iletişiminin ilk etkinliği olan "Bilim Kafe" kapsamında Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte "sanal bağımlılık" konusunda bilgilendirme yapıldı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin işbirliğiyle bahçede kurulan stantta "sanal bağımlılık" konusunda katılımcılara bilgiler aktarıldı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, AA muhabirine, bilgi birikimlerinin topluma aktarılması yönünde üniversitelerin ve devletin önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Özellikle teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalığın artırılmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu dile getiren Balcıoğlu, bağımlılığın artık sadece madde ya da alkolle sınırlı olmadığını anlattı.

Prof. Dr. Balcıoğlu, sanal bağımlılığın da günümüzün en tehlikeli sorunlarından biri olduğunu kaydederek, teknolojinin kötüye kullanıldığında bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.

Sanal bağımlılığın kişinin iradesi dışında, teknoloji kullanımını bırakamamasıyla ortaya çıktığını, bu durumun sadece bir davranış değil biyolojik temelli bir hastalık olduğunu aktaran Balcıoğlu, özellikle 18 yaş altındaki bireylerin sanal bağımlılığa daha açık olduğunu söyledi.

Ailelere önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Balcıoğlu, "Sosyal ilişkiler kopuyor, aile bağları zayıflıyor, nesiller arası iletişim azalıyor ve bireyler kalabalıklar içinde yalnızlaşıyor." dedi.

Prof. Dr. Balcıoğlu, bağımlılığın tedavisinin zor ve uzun süreçler gerektirdiğini, toplumun öncelikle bilgilendirme ve bilinçlendirme yoluyla korunabileceğini dile getirdi.

Sigara, alkol, yasa dışı madde ve sanal bağımlılıkların bir bütünün parçaları olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Her biri birbirini tetikleyen riskler taşıyor. Dolayısıyla bütünsel bir yaklaşım gerekiyor. Özellikle gençleri spor gibi farklı meşguliyetlere yönlendirmek ve teknolojiyi amaca uygun kullanmak büyük önem taşıyor. Bizim görevimiz, bireyleri bu esaretten koruyacak bilgi ve bilinci kazandırmak." diye konuştu.