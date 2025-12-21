ABD'nin San Francisco Kentinde Yaşanan Elektrik Kesintisi 130.000 Haneyi Etkiledi

SAN FRANCISCO, 20 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde büyük çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. Kesintiden yaklaşık 130.000 hane ve işletme, yani Pasifik Gaz ve Elektrik Şirketi'nin (PG&E) kentteki tüm müşterilerinin yaklaşık üçte biri etkilendi.

San Francisco İtfaiye Departmanı, cumartesi öğleden sonra kentteki bir PG&E trafo merkezinde yangın çıktığını ve bu yangının elektrik kesintilerinin bazılarına neden olduğunu açıkladı.

PG&E Sözcüsü cumartesi günü yerel saatle 17.30'da yaptığı açıklamada, kentin herhangi bir bölgesinde elektriğin ne zaman geri geleceğine dair şirketin hala bir tahminde bulunamadığını söyledi.