ABD'nin San Francisco Kentinde Yaşanan Elektrik Kesintisi 130.000 Haneyi Etkiledi
San Francisco'da meydana gelen büyük bir elektrik kesintisi, yaklaşık 130.000 haneyi ve işletmeyi etkiledi. Kesintinin nedeni, PG&E trafo merkezindeki yangın olarak belirlendi. Elektriğin yeniden ne zaman verileceği ise henüz netlik kazanmadı.
SAN FRANCISCO, 20 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde büyük çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. Kesintiden yaklaşık 130.000 hane ve işletme, yani Pasifik Gaz ve Elektrik Şirketi'nin (PG&E) kentteki tüm müşterilerinin yaklaşık üçte biri etkilendi.
San Francisco İtfaiye Departmanı, cumartesi öğleden sonra kentteki bir PG&E trafo merkezinde yangın çıktığını ve bu yangının elektrik kesintilerinin bazılarına neden olduğunu açıkladı.
PG&E Sözcüsü cumartesi günü yerel saatle 17.30'da yaptığı açıklamada, kentin herhangi bir bölgesinde elektriğin ne zaman geri geleceğine dair şirketin hala bir tahminde bulunamadığını söyledi.