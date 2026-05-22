Haberler

San Diego İslam Merkezi saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin California eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 Müslüman için binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni yapıldı. Törende ölenler, çocukları kurtardıkları için kahraman olarak anıldı.

NEW ABD'nin California eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

San Diego kentindeki Snapdragon Stadyumu yakınlarındaki Mission Valley River Park'ta düzenlenen cenaze törenine, binlerce Müslüman, İslam Merkezi'ne bağlı okulun yetkilileri ve bazı yerel yetkililer katıldı.

Cenaze töreninde, yaşları 17-18 olan iki beyaz Amerikalının saldırısında hayatlarını kaybeden Mansour Kaziha, Amin Abdullah ve Nadir Awad'ın uzun süredir İslam Merkezi'nin üyeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Törendeki konuşmalarda, mağdurlar, tehlikeyi göğüsleyerek ve silah sesleri duyulduğunda caminin içinde bulunan çocukları ve öğretmenleri kurtararak daha büyük bir trajediyi önledikleri için "kahraman" olarak anıldı.

Parkta kılınan cenaze namazının ardından 18 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 3 Müslüman, National City'deki La Vista Memorial Park'ta hazırlanan mezarlara defnedildi.

Ayrıca yerel medyanın paylaştığı görüntülerde bazı Amerikalı sakinlerin, saldırının yaşandığı alana hayatını kaybeden Müslüman komşuları için başsağlığı dilekleri yazan çiçek buketleri ve mum bıraktığı görüldü.

San Diego İslam Merkezi'ne saldırı

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne 18 Mayıs Pazartesi günü silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, 2 saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'den açıklama: Sonuna kadar direneceğiz

Açıkça söyledi! Özgür Özel, mutlak butlanı kabul etmiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

4 bakanlık ve bazı kurumlarda çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda

Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda