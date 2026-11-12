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Samsun Vezirköprü'de asansör montajı yaparken düşen kişi hastanede öldü

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Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Meşeli Mahallesi'nde bir binanın dışına asansör montajı yapan kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan kişi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde binanın dışına asansör montajı yaparken düşen kişi yaşamını yitirdi.

Meşeli Mahallesi'nde bir binanın dışına asansör montajı yapan Ahmet Doğan (32), dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Doğan'ı Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırdı.

Doğan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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