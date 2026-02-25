Haberler

Samsun Valisi Tavlı ve eşi, şehit ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, şehit Umut Bulut'un ailesini evlerinde ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen ziyarette Vali Tavlı, şehit annesi Gülbahar Çayıroğlu ve ailesiyle bir araya gelerek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti.

İftar programında, şehit Umut Bulut başta olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
