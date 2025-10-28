Haberler

Samsun Valisi Tavlı, Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

Güncelleme:
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyet'in 102. yılını onur, gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Milli Mücadele'nin ilk adımının Samsun'da atıldığını anımsatan Tavlı, "Atatürk'ün, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imizi birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde sonsuza kadar yaşatacağız. Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı vizyonuyla taçlandırmak için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Tavlı, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitleri ve gazileri minnet ve rahmetle andıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
