Vali Tavlı'dan Anneler Günü Mesajı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tavlı, mesajında annelerin hayat boyunca sığınılacak ilk liman ve çalınacak ilk kapı olduğunu belirtti.

Evladı için her türlü zorluğu ve fedakarlığı göze alan, ömrü boyunca kendisini yavrularına ve ailesine adayan kıymetli annelerin, ailenin temelini oluşturduğunu vurgulayan Tavlı, Türk milletinin, cenneti annelerin ayakları altında gören bir medeniyetin mensubu olduğuna işaret etti.

Manevi desteklerini her zaman hissettikleri annelerle iftihar ettiklerini, annelerin, vatanına, bayrağına, devletine ve milletine bağlı nesiller yetiştirdiğini aktaran Tavlı, şunları kaydetti:

"Hem inancımızda hem geleneğimizde hem de tarihimizde daima kutsal bir yere sahip olan kıymetli annelerimiz, inanıyorum ki Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı'na büyük katkılar sağlayacak, istikbalimizin, birliğimizin, beraberliğimizin ve Türkiye Yüzyılı'nın en önemli mimarları olmaya devam edecektir."

Mesajında şehit annelerini de unutmayan Tavlı, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Hayatını kaybeden anneleri rahmet ve minnetle andığını belirten Tavlı, hayatta olan annelere aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve bereketli bir ömür diledi.