Samsun Valiliği'nden Denize Girilmemesi Uyarısı
Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun Valiliği, bugün ve yarın denize girilmemesi gerektiğini açıkladı. Rüzgar hızı 19 deniz mili, dalga yüksekliği ise 1 metreye kadar çıkacak.
Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmemesi uyarısında bulundu.
Valiliğin, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, bugün rüzgarın 19 deniz mili hıza, dalga yüksekliğinin ise 1 metreye ulaşmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bugün denize girilmemesi istendi.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel