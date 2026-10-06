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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde biber yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde biber yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde saat 00.30 sıralarında biber yüklü kamyon refüje çarpıp yan yattı, kazada 2 kişi yaralandı. Yola saçılan biberler ekipler tarafından temizlenirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı. Kamyondan yola saçılan biberler ise ekipler tarafından temizlendi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. A.A.'nın kontrolünü yitirdiği biber dolu 55 K 2499 plakalı kamyon, refüje çarpıp yan yattı. Kamyondaki biberler, yola saçıldı. Kazada sürücü ile yanındaki B.Y., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yol, ekipler tarafından temizlenirken, kamyona ise vinç ize kaza yerinden kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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