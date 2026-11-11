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Samsun Salıpazarı'nda kurs aracına arkadan çarpan otomobil kaza yaptı, 1 kişi yaralandı

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Samsun Salıpazarı'nda kurs aracına arkadan çarpan otomobil kaza yaptı, 1 kişi yaralandı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 100. Yıl Bulvarı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Sürücü kursu aracına arkadan çarpan otomobilin karıştığı kazada yaralanan kişi, ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

100. Yıl Bulvarı'nda S.B. idaresindeki 55 ALU 385 plakalı otomobil, kursiyer sürücü F.E. yönetimindeki 55 DS 943 plakalı sürücü kursu aracına arkadan çarptı.

Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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