Salıpazarı'nda mahalle yolları betonla yenileniyor
Salıpazarı ilçesinde beton yol yapım çalışmaları sürerken, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, kendi ürettikleri beton ile maliyetleri düşürdüklerini ve ulaşım konforunu artırmayı hedeflediklerini açıkladı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Muslubey, Biçme, Alanyaykın ve Fatsalılar mahallelerinde beton yol çalışmaları sürüyor.
Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarla ulaşım konforunun artırılması ve uzun ömürlü yol altyapısının oluşturulması hedefleniyor.
Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçenin farklı mahallelerinde beton yol yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Kurduğumuz beton santrali ile kendi üretimimizi yaparak hem maliyetleri düşürüyor hem de daha hızlı hizmet üretiyoruz." dedi.
Karaca, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için ilçenin her noktasına hizmet ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.