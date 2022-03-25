Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede (2)

13 TUTUKLAMASamsun merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınıp adliye sevk edilen 17 şüphelenin 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 TUTUKLAMA

Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınıp adliye sevk edilen 17 şüphelenin 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

İstanbul, Samsun, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title