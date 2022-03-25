Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
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13 TUTUKLAMASamsun merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınıp adliye sevk edilen 17 şüphelenin 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
13 TUTUKLAMA
Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınıp adliye sevk edilen 17 şüphelenin 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel