Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede (2) - Haberler

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Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
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Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede (2)

TUTUKLU SAYISI 25'E ÇIKTISamsun merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde uyuşturucuyla yakalanıp gözaltına alınan 12 şüpheli daha tutuklandı.

İSTANBUL (DHA) - TUTUKLU SAYISI 25'E ÇIKTI

Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde uyuşturucuyla yakalanıp gözaltına alınan 12 şüpheli daha tutuklandı. Operasyon kapsamında daha önce tutuklanan 13 kişiyle birlikte toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Emniyetteki 15 kişinin daha sorgusunun sürdüğü öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

İstanbul, Samsun, Ankara, Güncel, Haberler

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