Samsun merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu; 13 gözaltı (2)
5'İ TUTUKLANDISamsun merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 1'i savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
5'İ TUTUKLANDI
Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 1'i savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 5'i ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.