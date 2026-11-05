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Samsun Kavak'ta kız arkadaşını silahla öldüren kişi aynı silahla intihar etti

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Samsun'un Kavak ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Değirmencili Mahallesi'ndeki bungalov evde çıkan tartışmanın ardından yaşanan olayda iki kişi hayatını kaybetti; cenazeler otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Değirmencili Mahallesi'ndeki bir bungalov evde Latife Mengüç (50) ile erkek arkadaşı İsmail Yurtseven (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yurtseven tabancayla Mengüç'e ateş etti, ardından aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mengüç ile Yurtseven'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kaynak: AA
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