Samsun Havza'da KYK yurdunda düzenlenen kan bağışında 66 ünite toplandı

Samsun Havza'da KYK yurdunda düzenlenen kan bağışında 66 ünite toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Havza'da Türk Kızılay ile KYK Havza Öğrenci Yurdu iş birliğiyle yapılan kan bağışı çalışmasında 66 ünite kan toplandı. Havza Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı çalışmada Genç Kızılay gönüllü kazanımı yaptı, bağışçı öğrencilere sırt çantası verildi.
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen kan bağışı çalışmasında 66 ünite bağış alındı.
Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Kızılay ve KYK Havza Öğrenci Yurdu Müdürlüğü iş birliğiyle kan bağışı kabul çalışması yapıldı.
Yurt müdürlüğünde kurulan kan bağışı noktasında Havza Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden kan bağışı kabul edildi.
Bağış çalışmalarına destek olan Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından aynı zamanda gönüllü kazanım çalışması yapıldı.
Yapılan çalışmada öğrenciler 66 ünite kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan öğrencilere Kızılay tarafından sırt çantası hediye edildi.