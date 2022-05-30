Samsun'dan kısa kısa - Haberler

Havza ve Kavak ilçelerinde Hıdırellez, Samut Dede adına düzenlenen ve hava muhalefeti nedeni ile ertelenen şenlikle kutlandı.

Şeyhler Mahallesi Muhtarlığı tarafından Samut Dede Hıdırellez Şenliği, Şeyhler Mahallesi'ndeki Samut Dede mevkisinde gerçekleştirildi.

Şenlikte, güreşler ve çeşitli yarışmalar yapıldı.

Festival kapsamında yapılan karakucak güreşlerinde başpehlivan Fatih Kambur olurken güreşlerde dereceye girenlere madalya ve ödülleri davetli ve katılımcılar tarafından verildi.

Festivale Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP Havza İlçe Ferhat Gültekin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Havza'da afetlerden korunmak için kurban kestiler

Havza'da 4 kırsal mahallede çiftçiler, afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu için kurban kesip dua etti.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, afet kurbanı programlarına katıldı.

İmircik, Kamlık, Demiryurt ve Kararhalil mahallelerinde çiftçiler, kurban keserek afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu diledi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Cenabı Mevla'm niyetlerinizi kabul etsin. Rabb'im tüm çiftçilerimiz bol bereketli bir sezon nasip eylesin." dedi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan da çiftçilere bereketli ve afetsiz bir yıl diledi.

Demiryurt Mahallesi Muhtarı Cemil Kurt, katılımcılara teşekkür ederek, "Her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerimizin bereketli olması için kesmiş olduğumuz kurbanlarımıza bir yenisini daha ekledik. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Mahallelerdeki afet kurbanı programlarına, Belediye Başkanı Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kayan ile MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Belediye Meclis Üyeleri Hayrettin Şahin ile Mahmut Gümüştekin, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.