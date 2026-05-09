Samsun'da Atakum sahilinde yosun tabakası oluştu
Samsun'un Atakum ilçesindeki Yat Limanı'nda, artan sıcaklıklar ve durgun su sebebiyle 'deniz marulu' adı verilen yosun türleri, limanı kaplayarak görsel kirlilik ve kokuya sebep oldu.
Samsun'un Atakum ilçesinde kıyıya yakın bazı noktalar, halk arasında "deniz marulu" adı verilen yosun türüyle kaplandı.
Yat Limanı'nda son günlerde gözlemlenen deniz yosunları limanda yeşil örtü oluşturdu.
Artan hava sıcaklıkları ve durgun su nedeniyle deniz yüzeyi yosun tabakasıyla kaplanırken, liman içinde su sirkülasyonunun az olması nedeniyle yosunların görsel kirliliğin yanı sıra kokuya da neden olduğu bildirildi.
Liman içindeki yosun tabakası dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: AA / İlyas Gün