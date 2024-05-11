Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde 4 adreste narkotik dedektör köpeği "Sam" ile yapılan operasyonda 875 gram sentetik uyuşturucu, 192 sentetik hap, 37,20 gram kokain, 70 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'si hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.