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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Samsun’un Atakum, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda binlerce sentetik hap ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 3 bin 268 sentetik ecza hapı, 121,91 gram sentetik uyuşturucu, 4,960 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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