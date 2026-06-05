Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 kilo 404 gram sentetik uyuşturucu, 11 kök kenevir ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Aralarında jandarma personelinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 16 kilo 404 gram sentetik uyuşturucu, 60 vakum poşeti, 11 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi ile 26 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda aralarında jandarma personelinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Recep Bilek