Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan narko alan uygulamasında uygulama noktasına yaklaşan araçtan poşet atıldığı belirlendi.
Ekiplerce bulunan poşette 840 sentetik ecza hapı ile 21,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle araçtaki 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 240 fişek, 2 ruhsatsız tüfek, 10,6 gram kenevir tohumu ve 3 sentetik ecza hapı bulundu.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel