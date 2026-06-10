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Samsun'da 11 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da 11 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Samsun İlkadım'da Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 11 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 11 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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