Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda sentetik hap, kenevir bitkisi, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada 2 bin 854 sentetik ecza hapı, 29 kök kenevir bitkisi, 51,62 gram sentetik uyuşturucu, 39,6 mililitre likit sentetik uyuşturucu, 2,35 gram esrar, 0,45 gram kokain, uyuşturuculu sigara, esrar öğütücü aparat, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
